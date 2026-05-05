Due anni fa la strage di Casteldaccia | Processo ancora non avviato è inaccettabile

A due anni dalla strage di Casteldaccia, nessun processo è ancora stato avviato, suscitando commenti di insoddisfazione da parte del rappresentante sindacale. Domani, 6 maggio 2026, si ricorda il secondo anniversario dell’incidente che ha coinvolto diverse vittime. Il segretario generale della Fillea Cgil Palermo ha sottolineato come questa situazione sia considerata inaccettabile. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle associazioni di categoria.

“Non si può accettare che a due anni di distanza ancora non sia stato avviato il processo”. E' l'amara constatazione del segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo in riferimento alla strage di Casteldaccia di cui domani (6 maggio 2026) ricorre il secondo anniversario. Nell'incidente.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Due anni dalla strage di Suviana: la centrale di Enel Green Power è ancora allagata e l’inchiesta è in stalloSono passati due anni dalla tragedia della centrale idroelettrica di Enel Green Power a Bargi, sul lago di Suviana, nel cuore dell’Appennino... Due anni fa la strage di via Mariti, la vedova: "No al supermercato, faremmo la spesa sui morti" / FOTOCerimonia ufficiale in ricordo delle cinque vittime, Funaro: "Cantiere ancora sotto sequestro, detto fin dall'inizio che un parco mi avrebbe fatto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Due anni fa la Russia cedette il suo padiglione in Biennale alla Bolivia. Una testimonianza da dentro; A Miami è sembrato di rivedere il Lando Norris di due anni fa; Morto Marco Crescenzi, in moto si era scontrato con un'auto. L'incidente sulla stessa strada dove due anni fa morì il padre; Le due liberazioni, parole profetiche su La Guida 80 anni fa. A Miami è sembrato di rivedere il Norris di due anni faCon la pole Sprint di Miami mi è sembrato di tornare indietro nel tempo a due anni fa, quando Lando Norris si prese la pole e cominciò la rincorsa al Mondiale poi sfiorato e vinto da Verstappen. E' ... sport.sky.it Due anni fa la Russia cedette il suo padiglione in Biennale alla Bolivia. Una testimonianza da dentroL’artista Inés Fontenla ripercorre la vicenda del padiglione della Bolivia negli spazi della Russia alla Biennale Arte di Venezia ... artribune.com Corriere della Sera. . Due amici, 19 anni dopo. Andrea e Marco. Il primo oggi indagato per l’omicidio della sorella, e il secondo che, dopo aver lasciato Garlasco per vivere in Veneto, potrebbe conoscere un segreto rimasto finora nascosto a tutti. Ma non, alme - facebook.com facebook Sono due anni che in pochissimi giornalisti denunciamo e raccontiamo la radicalizzazione della destra della comunità ebraica romana. Aggressioni, pestaggi, raid squadristi. Poi superano il segno. Ora ne parliamo x.com