Tragedia ad Acireale | 4 anni per l’omicidio stradale del sedicenne

Un giovane di 16 anni è morto in un incidente stradale ad Acireale, e un uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione per omicidio stradale. Secondo le ricostruzioni, l’auto coinvolta procedeva in controsenso e ha causato l’impatto. La magistratura ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa dell’imputato, che ora dovrà scontare la pena in carcere.

?? Cosa scoprirai Come ha causato l'impatto l'auto che procedeva in controsenso? Perché la magistrata ha respinto la richiesta di patteggiamento della difesa? Quali sono le sanzioni economiche imposte ai familiari della vittima? Cosa stabiliranno le motivazioni complete della sentenza tra sessanta giorni??? In Breve Gup Maria Ivana Cardillo ha respinto la richiesta di patteggiamento a tre anni. L'incidente avvenne il 18 dicembre 2022 ad Acireale per guida controsenso. Sentenza prev .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia ad Acireale: 4 anni per l’omicidio stradale del sedicenne Notizie correlate Tragedia sull’A14, la Procura apre un fascicolo per omicidio stradale: la vittima aveva 62 anni e tornava da una vacanza in SiciliaANCONA - Si chiamava Merita Qemalli la donna morta a causa dell’incidente avvenuto nella notte tra ieri e lunedì, in autostrada 14, poco prima... Tragedia a Usini: indagato un sessantaduenne per omicidio stradaleLuigi Pala ha perso la vita in uno scontro stradale avvenuto a Usini nella serata del 7 aprile, intorno alle 23. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Travolse con l'auto il 16enne Daniele Cantale Garano: 4 anni per omicidio stradale; Catania, condannato a 4 anni di reclusione Rafaelo Beqaj per omicidio stradale; Acireale, Polizia arresta 33enne sorpreso a rubare gasolio in un cantiere; Gianni Morandi annuncia il tour estivo 2026: tra le date anche Catania (19 settembre a Villa Bellini). Travolse e uccise un 16enne ad Acireale: condannato a 4 anniCATANIA – Il Gup di Catania, Maria Ivana Cardillo, ha condannato Rafaelo Beqaj a quattro anni di reclusione per l’omicidio stradale di Daniele Cantale Garano, il 16enne travolto ad Acireale il 18 dice ... livesicilia.it Acireale, investì un 16enne guidando in contromano: condannato a 4 anniIl Gup di Catania ha condannato a 4 anni di reclusione l'uomo accusato dell'omicidio stradale del 16enne investito ad Acireale. newsicilia.it Brasile, aereo si schianta su un palazzo subito dopo il decollo: almeno 3 morti, tragedia a Belo Horizonte https://tg.la7.it/esteri/brasile-aereo-schianto-palazzo-belo-horizonte-3-morti-video-05-05-2026-256324 - facebook.com facebook Grande Torino, Zapata legge i nomi a 77 anni dalla tragedia di Superga. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com