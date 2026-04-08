Tragedia a Usini | indagato un sessantaduenne per omicidio stradale

Nella serata del 7 aprile a Usini, un incidente stradale si è concluso con la perdita di vita di un uomo di 62 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 23, coinvolgendo due veicoli. La polizia ha aperto un’indagine e ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di 62 anni, sospettato di aver causato l’incidente. Sono in corso le verifiche sulla dinamica e le eventuali responsabilità.

Luigi Pala ha perso la vita in uno scontro stradale avvenuto a Usini nella serata del 7 aprile, intorno alle 23. Il conducente dell’altro veicolo, un uomo di 62 anni, è attualmente indagato per omicidio stradale. L’incidente si è consumato all’interno di un centro abitato, dove l’impatto ha avuto conseguenze fatali. La Procura della di Sassari ha preso in carico il caso, disponendo l’iscrizione del sessantadueenne nel registro degli indagati, un passaggio procedurale necessario in questi scenari. Immediatamente dopo il sinistro, le autorità hanno proceduto al sequestro del veicolo coinvolto, seguendo le direttive dell’autorità giudiziaria. Questo passaggio tecnico serve a preservare ogni elemento materiale utile per le perizie future. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Usini: indagato un sessantaduenne per omicidio stradale Andrea Stroppa indagato per omicidio stradaleAndrea Stroppa, plenipotenziario di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale a Roma. Incidente via Fiorentini, Andrea Stroppa indagato per omicidio stradaleIl referente italiano di Elon Musk, secondo quanto riporta LaPresse, era alla guida della Smart che ha travolto Mirco Garofano, 18 anni Andrea...