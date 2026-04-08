Tragedia sull’A14 la Procura apre un fascicolo per omicidio stradale | la vittima aveva 62 anni e tornava da una vacanza in Sicilia

Una donna di 62 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nella notte tra ieri e oggi sull’autostrada A14, poco prima dell’uscita di Ancona Nord. La vittima stava tornando da una vacanza in Sicilia. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nel caso. L’incidente ha coinvolto almeno due veicoli e ha provocato lunghe code sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

ANCONA - Si chiamava Merita Qemalli la donna morta a causa dell’incidente avvenuto nella notte tra ieri e lunedì, in autostrada 14, poco prima dell’uscita del casello di Ancona Nord. Aveva 62 anni, era di origine albanese. Troppo gravi i traumi riportati, è morta in pronto soccorso, all’ospedale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Travolto e ucciso mentre attraversa la strada: Procura apre fascicolo per omicidio stradaleLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per la morte di Emanuele Brandi, 61enne napoletano ma residente a... Sannazaro, la Procura apre fascicolo per "Incendio colposo" - due anni per ricostruire il teatroPotrebbe essere stato il maltempo la causa scatenante dell'incendio che ha ridotto in cenere lo storico teatro Sannazaro. Temi più discussi: Tragedia sull’A14, la Procura apre un fascicolo per omicidio stradale: la vittima aveva 62 anni e tornava da una vacanza in Sicilia; Tragico schianto in autostrada: morto un giovane, grave una ragazza e altri sei in ospedale; Tragedia in autostrada: auto sbanda e un salentino perde la vita, in gravi condizioni la moglie; Tragedia di Pasqua sull'A14: morto un ragazzo di 21 anni, grave una di 20, feriti altri 6 giovani. Incidente sulla A14: un salentino perde la vita, ferita la moglieTragedia sull’ autostrada A14, nei pressi di San Severo, in provincia di Foggia. Nella mattinata odierna un uomo di 69 anni, originario della Provincia di Lecce, ha perso la vita in seguito ad un ... leccesette.it Tragedia sull’A14, morto un uomo di LecceStamattina, 7 aprile, una Ford Focus sull’A14 diretta a Bari, per cause in corso d’accertamento, ha sbandato terminando contro il guardrail. I due ... ilsipontino.net Tragedia sulla Sassari-Ittiri, scende dall’auto in panne e viene travolto e ucciso da un’altra macchina: ecco chi è la vittima - facebook.com facebook Tragedia sull’A21, il Torino piange il baby calciatore di otto anni Ismael Pistis x.com