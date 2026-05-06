Alle ore 20:30 del 6 maggio 2026, il traffico a Roma risultava ancora molto intenso sul Raccordo Anulare, con una lunga coda che interessava una parte della carreggiata. La situazione si presentava critica in alcune zone, causando rallentamenti significativi per gli automobilisti in transito. La circolazione mostrava difficoltà, con veicoli fermi o a passo d’uomo in diversi punti del raccordo.

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino Romanina rallentamenti e code in uscita dalla capitale anche sul tratto Urbano della Roma Teramo dalla tangenziale a via Fiorentini si sta in fila poi su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria code ha gareggiato posta sulla tangenziale Tra Monti Tiburtini e via Salaria difficoltà di circolazione poi su via Flaminia dove fino al 30 maggio si transito a senso unico alternato tra Corso di Francia & via...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-05-2026 ore 20:30

Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

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