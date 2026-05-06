Traffico Roma del 06-05-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19:30 di oggi, il traffico sulla rete stradale di Roma risultava ancora molto congestionato. In particolare, sul Raccordo Anulare si registravano lunghe code e rallentamenti, creando difficoltà per gli automobilisti che percorrevano la zona. La situazione ha causato un accumulo di veicoli, con i tempi di percorrenza che si sono allungati rispetto al normale. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso in quel momento.

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino Romanina rallentamenti e code in uscita dalla capitale anche sul tratto Urbano della Roma Teramo dalla tangenziale a via Fiorentini si sta in fila poi su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria code ha gareggiato posta sulla tangenziale Tra Monti Tiburtini e via Salaria difficoltà di circolazione poi su via Flaminia dove fino al 30 maggio si transito a senso unico alternato tra Corso di Francia & via...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

Video Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

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