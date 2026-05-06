Alle 18:30 del 6 maggio 2026, su alcune delle principali strade consolari di Roma si sono verificati vari spostamenti di veicoli. La situazione del traffico è stata monitorata dal servizio di informazione, con alcune aree che hanno registrato rallentamenti e code. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure improvvise in questo momento.

Luceverde Roma Bentrovati consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città e sul Raccordo Anulare in particolare Ci sono cose in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria proseguendo tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina rallentamenti e code in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della Roma Teramo dalla tangenziale a corda anulare riaperta la tangenziale chiusa precedentemente per un incidente tra Batteria Nomentana è Largo Rodolfo Lanciani in direzione di San Giovanni prestano code a tratti da Corso di Francia altri file...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-05-2026 ore 18:30

Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

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