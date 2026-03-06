Traffico Roma del 06-03-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 6 marzo 2026, il traffico a Roma risultava molto congestionato sulle principali vie consolari che portano al centro città. Le strade erano particolarmente intasate in entrambe le direzioni, con code che si estendevano lungo i principali snodi di accesso. La situazione interessava diverse arterie di collegamento, creando rallentamenti e imprevisti per gli automobilisti in transito.

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sulle principali vie consolari di accesso al centro e in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico intenso si aggiungono i lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove lo ricordiamo si transita su carreggiata è ridotta ci sono incolonnamenti a partire da Fidene sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra casse ABS veientane Salaria è tra La Romanina è via Appia per le code anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Nomentana sull'Ardeatina si sta in fila tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto lo ricordiamo si transita senso unico...

