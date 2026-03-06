Alle 07:30 del 6 marzo 2026, il traffico a Roma si presenta molto intenso sulle principali vie consolari di accesso al centro. Le strade più congestionate sono quelle che collegano i quartieri periferici con il centro storico, rendendo difficile il transito per automobilisti e pendolari. La situazione si registra nelle zone di maggiore percorrenza, con code che si estendono lungo diverse arterie principali.

Luceverde Roma di queste ore sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico è intenso si aggiungono il all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove si transita su carreggiata ridotta ci sono incolonnamenti a partire da Fidene code a tratti anche su via Pontina da Pomezia a Spinaceto in direzione del raccordo anulare sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra La Romanina e via Appia rallentamenti e code anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Nomentana sull'Ardeatina incolonnamenti tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto lo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-03-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma incidente con code di 3 Km sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo anulare Viale Togliatti verso la tangenziale est e qui in...

Traffico Roma del 06-01-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale il maltempo continua interessare diversi...

PERCHÉ SOFFRIRE COME FARE C'È IL TABOR

Una selezione di notizie su Traffico Roma del.

Temi più discussi: Roma-Ostia, domenica di strade chiuse e bus deviati: la guida completa a orari e divieti; Roma, il sindaco Gualtieri va di fretta: Eliminiamo il traffico dal Centro, patrimonio dell'umanità; Sito Istituzionale | Ostia Half Marathon, le modifiche alla viabilità; Roma: dal 1° luglio 2026 anche le elettriche pagano la Ztl.

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma di queste ore sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico è intenso si ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la diramazione Roma Sud ... romadailynews.it

Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma - facebook.com facebook