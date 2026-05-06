Il traffico sulla rete viaria nel Lazio si è intensificato nel pomeriggio del 6 maggio 2026, in particolare nella zona di alcune arterie principali. Alle 17:30, le strade risultavano molto congestionate, con rallentamenti e code presenti in diversi punti strategici della regione. La situazione ha interessato sia le vie urbane che le uscite autostradali, rendendo difficile la circolazione in molte aree della zona.

Luceverde Lazio trovati traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare coda tratti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e proseguendo nomentane Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina coda in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della Roma Teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare ci sono poi i problemi a Roma in città per un incidente è chiusa la tangenziale est tra Batteria Nomentana è Largo Rodolfo Lanciani in direzione di San Giovanni il traffico è in coda a partire da Corso di Francia rallentamenti e code e.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-05-2026 ore 17:30

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