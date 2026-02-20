Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani | 6 arresti e sequestri per 300.000 euro

Sei persone sono state arrestate a Brindisi in un'operazione contro il traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani. Le indagini hanno scoperto un’organizzazione che movimentava illegalmente scorie tossiche, con un giro di affari di circa 300.000 euro. I carabinieri hanno sequestrato numerosi veicoli e attrezzature utilizzate per nascondere i rifiuti, che venivano poi spediti clandestinamente. L’indagine ha portato alla luce un sistema complesso di smaltimento illecito che metteva a rischio l’ambiente e la salute pubblica.

In quattro sono finiti in carcere e due ai domiciliari. Sono 14, complessivamente, gli indagati, tra autisti, organizzatori, intermediari e gestori di società. Coinvolta società brindisina BRINDISI - Sei persone sono state arrestate dai carabinieri del Gruppo per la tutela dell’ambiente e della Sicurezza energetica di Napoli che hanno operato unitamente ai colleghi dei comandi provinciali territorialmente competenti, per associazione per delinquere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con l’aggravante della transnazionalità, spedizione illecita di rifiuti e gestione illecita di rifiuti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, arresti anche a Bari: emesse sei misure cautelari Leggi anche: Traffico illecito di rifiuti a Niscemi, sequestri per 2 milioni di euro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Traffico illecito di rifiuti, 33 denunce e multe per oltre 1,5 milioni di euro; TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI, RIGETTATE LE RICHIESTE DELLA DIFESA: A GIUGNO IL PROCESSO PER DEL PRETE; Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, arresti anche a Bari: emesse sei misure cautelari; Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Balcani: 6 arresti e sequestri per 300.000 euro. Traffico illecito di rifiuti tra l’Italia e la Bulgaria, 6 arresti nel BrindisinoEseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 soggetti (4 arresti in carcere e 2 arresti domiciliari) ... italpress.com La GdF stronca un traffico illecito di rifiuti oltre mille tonnellate di scarti industriali bloccati nel porto di Genova (R.Bobbio)Oltre mille tonnellate di rifiuti intercettati e bloccati prima che potessero varcare i confini nazionali. È questo il bilancio italiano dell’operazione congiunta Organizzazione Mondiale delle Dogane ... farodiroma.it TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI ITALIA-BULGARIA-GRECIA. ARRESTI ANCHE A SALERNO Un traffico illecito di rifiuti tra Italia-Bulgaria-Grecia è stato sgominato dai Carabinieri che all’alba hanno eseguito quattro arresti in carcere e due ai domiciliari in pro - facebook.com facebook