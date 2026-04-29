Produzione e traffico illecito di stupefacenti arrestato in città | deve scontare 4 anni

Un uomo straniero è stato arrestato in città dalla polizia, con l’intervento del reparto dedicato all’immigrazione, con l’accusa di aver prodotto e trafficato droga illegalmente. L’uomo deve scontare una pena di quattro anni di reclusione. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia condotta dalle forze dell’ordine sul traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

La polizia – ed in particolare personale dell’Ufficio Immigrazione - ha tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di produzione e traffico illecito di stupefacenti. L’uomo si è presentato presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ferrara per rinnovare il permesso.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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