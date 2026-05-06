Nell’ambito di un’operazione antidroga condotta tra diverse province, otto persone sono state arrestate e sono stati sequestrati numerosi materiali legati allo spaccio. L’indagine, partita da Salerno, ha portato alla scoperta di un traffico con un giro d’affari stimato vicino al milione di euro. Le autorità hanno eseguito controlli anche in provincia di Latina, continuando le attività di contrasto al fenomeno.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’indagine partita da Salerno e arrivata a coinvolgere più province, compresa quella di Latina, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di otto persone, gravemente indiziate di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata avviata dalle prime ore della mattinata del 6 maggio 2026 dai militari della Guardia di Finanza di Salerno, con il supporto dello S.C.I.C.O. e di altri reparti del Corpo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. L’intervento nelle province coinvolte.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Traffico di droga, operazione anche in provincia di Latina: otto persone arrestate. Giro d’affari vicino al milione di euro…

Cuando Denunciar el Narcotráfico Tiene un Precio: El Poder que los Medios No Muestran

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