Roma | furti di componenti d’auto e spaccio di droga arrestate otto persone

Otto persone sono state arrestate nel quartiere est di Roma e lungo alcune delle principali strade della città durante operazioni della polizia di Stato. Le misure sono state adottate in risposta a episodi di furto di componenti d’auto e di spaccio di droga, con interventi che hanno coinvolto diverse zone della capitale.

Otto persone sono state arrestate dalla polizia di Stato nel corso di una serie di interventi effettuati nel quadrante est di Roma e lungo alcune delle principali arterie stradali della capitale. Questi interventi hanno portato alla luce diversi episodi di criminalità, tra cui un furto di componenti d’auto che ha attirato l’attenzione degli agenti. Furto di componenti d’auto sul Grande Raccordo Anulare. In uno dei casi più significativi, gli agenti hanno fermato un veicolo già segnalato poco prima nella zona Salario-Parioli, sul Grande raccordo anulare. A bordo del veicolo si trovavano un uomo di 36 anni e una donna di 27, entrambi di origine romana, sospettati di aver appena rimosso i fari posteriori da un’auto in sosta utilizzando attrezzi specifici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: furti di componenti d’auto e spaccio di droga, arrestate otto persone Articoli correlati Droga nascosta nei contatori del gas e in una bicicletta a Roma, quattro persone arrestate per spaccioQuattro arresti e centinaia di dosi di stupefacente sequestrate: questo il risultato delle ultime operazioni della Polizia di Stato nel quartiere... Civitavecchia: lotta allo spaccio, arrestate due persone, sequestrati 350 grammi di drogaContinua senza sosta l’impegno della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Sembrava avesse una pistola: terrore a Prati, il ladro bloccato con il taser dopo la fuga; I Falchi della Polizia di Stato intercettano furti su commissione; Furti d'arte, tutti i casi più famosi in Italia; Alimenti avariati e muffe: attività sospesa in una nota pasticceria a Roma. Mi serve un faro: ricevevano gli ordini su WhatsApp e poi colpivano. Presa la coppia dei furti su commissioneI due sono stati intercettati sul Raccordo anulare dopo aver messo a segno l'ultimo colpo in zona Trieste-Salario ... romatoday.it L’indagine, coordinata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma e avviata nel 2025, ha fatto emergere un presunto sistema illecito di prestazioni sanitarie a pagamento svolte all’interno di strutture pubbliche, al di fuori dei canali ufficiali. Sec facebook CdS - Thuram ritrova la Roma: i precedenti sorridono all'attaccante dell' #Inter x.com