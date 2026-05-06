Traffico di droga arresti e sequestri per 780mila euro

Nelle prime ore di questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di diversi soggetti coinvolti in un traffico di droga. Le operazioni si sono svolte nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, con sequestri di circa 780 mila euro. Durante le attività sono stati effettuati anche arresti e sequestri di denaro.

Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di destinatari di provvedimenti.🔗 Leggi su Casertanews.it Polizia di Stato: due arresti e sequestrate armi e circa 7 kg di droga Notizie correlate Maxi blitz antidroga tra Campania e Lazio: arresti e sequestri per oltre 780mila euroTempo di lettura: < 1 minutoDalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina i militari del Comando... Leggi anche: Traffico e spaccio di droga. Blitz, arresti e sequestri Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano, il tir dei giocattoli nasconde 170 chili di droga: arrestato camionista; Milano, sequestrati 32 chili di droga: due arresti; Napoli: traffico di droga e armi, 23 arresti. Colpito clan Russo; Progetto I-Can, confronto operativo a Buenos Aires. Traffico di droga, sequestri e tentati omicidi: diciotto arresti a RomaCon l’arresto di 18 persone, 16 in carcere e due ai domiciliari, è stata smantellata a Roma un’associazione criminale - ritenuta dagli investigatori tra ... gds.it Traffico di droga, estorsione e armi: sgominata associazione a Roma vicina a clan Senese(Adnkronos) - Dalle prime ore di oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma i carabinieri stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa ... iltempo.it Operazione #antimafia dei poliziotti della #Squadramobile e dei carabinieri di Bari nei confronti di 14 persone componenti dei clan Capriati e Strisciuglio. I reati contestati vanno dall’omicidio volontario al porto illegale di armi, fino al traffico di stupefacenti, il tutt - facebook.com facebook 9 arresti tra Bosnia e Croazia per traffico di esseri umani. L’operazione della polizia bosniaca (Sipa) è stata supportata dal progetto europeo #Eu4fast al quale partecipa la #Dcpc Direzione centrale della Polizia criminale #24aprile x.com