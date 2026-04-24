traffico e spaccio di droga blitz arresti e sequestri

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno condotto un vasta operazione contro il traffico e lo spaccio di droga. Durante l’intervento, sono stati effettuati numerosi arresti e sequestri di sostanze stupefacenti. La polizia, sotto la supervisione della procura, ha messo in atto una serie di controlli e interventi in diverse zone della città, con l’obiettivo di contrastare le attività illecite legate alla droga.

Giro di vite al traffico di droga. Una maxi operazione della polizia - coordinata dalla procura antimafia di Firenze – ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 21 persone, di cui 16 cittadini marocchini e 5 cittadini italiani, – 13 custodie cautelari in carcere, 6 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora – gravemente indiziate di essere a vario titolo partecipi, o comunque collegate, a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al maxi blitz hanno preso parte anche gli agenti della Squadra Mobile di Pistoia. L’indagine – viene spiegato – ha preso origine...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Roma - Spaccio di droga: 11 arresti e oltre 500 dosi sequestrate

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Contenuti utili per approfondire

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