A Puglianello si avvicina il ‘Porcus Festival’, un evento dedicato alla tradizione e alla cultura del maiale. L’appuntamento, che si svolgerà nei prossimi giorni, ha come obiettivo il recupero delle pratiche legate a questa figura centrale nelle tradizioni locali. La manifestazione prevede diverse attività e incontri che coinvolgeranno la comunità e gli appassionati di questa cultura gastronomica e folkloristica.

Un appuntamento atteso che mira al recupero delle tradizioni e alla crescita della cultura che ruota attorno al maiale. Con questo presupposti è stato annunciato il ‘Porcus Festival’ che si terrà a Puglianello in via Paribella, di fronte a Casa Marchitto, nei giorni 15, 16 e 17 di maggio. Una vera e propria festa, una straordinaria realtà per il territorio telesino e campano, perchè regala l’opportunità di rivivere la magia di un momento nel quale diventa protagonista la cultura contadina, da sempre autentica e capace di interpretare l’eccellenza dei tempi. La peculiarità della manifestazione sta nel fatto che attraverso questo momento di...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tradizione e cultura del maiale, Puglianello si prepara per il ‘Porcus Festival’

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