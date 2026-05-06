Tra le tensioni all’interno del panorama politico, si sono diffuse indiscrezioni riguardanti possibili proposte di governo in seguito a un sondaggio favorevole. Il Partito Democratico ha reso pubblico un documento con alcune richieste, indipendentemente dalla candidatura a primo ministro di una figura in particolare. La vicenda si inserisce in un clima di scontro tra leader politici che, senza aver ancora raggiunto un accordo, mostrano interesse a definire le prossime mosse.

Basta un sondaggio favorevole e spuntano due proposte di governo. Il primo a diffondere una bozza di esecutivo è il Pd che avanza una serie di pretese, a prescindere se Schlein sarà o meno premier. Quelle più significative sono il dicastero che si occupa di Economia e la Farnesina. Per la prima casella spunta il nome di Francesco Boccia, mentre per la seconda è “indiscutibile” Giuseppe Provenzano. Stiamo parlando, d'altronde, del responsabile esteri o meglio del parlamentare «che non si può contraddire». Ne sa qualcosa il povero Vespa. Peccato che il ruolo ricoperto da Tajani sia, da mesi, tra i desiderata del leader di AvS, Angelo Bonelli. Al numero uno dei verdi basterà la sempre “cara” delega all'ambiente (dove non mancano i contendenti, vedi Annalisa Corrado)? Non sono, però, finite qui le volontà del cerchio magico dem.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tra Schlein e Conte scoppia la guerra delle poltrone (che nemmeno hanno)

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