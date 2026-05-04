Antonio Padellaro, giornalista e fondatore del Fatto quotidiano, ha scritto recentemente che il “campo largo” non è ancora pronto a governare. Nel suo articolo, ha affermato che le figure di Schlein e Conte non hanno ancora definito un'idea chiara di futuro. La sua analisi si concentra sulla mancanza di una strategia condivisa tra le forze politiche che compongono questa alleanza.

Antonio Padellaro, fondatore del Fatto quotidiano, ha scritto recentemente sulle pagine della testata diretta da Marco Travaglio che il “campo largo” non è pronto per governare. L’ha ribadito un’altra volta anche in un’intervista su Il Giornale, precisando che la sua intuizione è «una fotografia. I fatti separati dalle opinioni». Il punto è che «poche ore dopo la vittoria del No al referendum, Schlein dice: “Noi non chiederemo le dimissioni del governo. Vogliamo battere la destra alle elezioni politiche”». Neppure Giuseppe Conte ha osato chiedere le dimissioni della premier e tutto questo perché « non sono pronti. Stanno ancora discutendo se fare le primarie o no.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Padellaro: “La sinistra non è pronta a governare. Schlein e Conte non hanno ancora un’idea di futuro”

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