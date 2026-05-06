Tra pochi mesi carta d' identità elettronica per tutti Anna Asaro | Vi spiego perchè dire sì alla donazione degli organi

Dal 3 agosto entrerà in vigore l’obbligo di sostituire la carta d’identità cartacea con quella elettronica, che diventerà l’unico documento valido. La nuova carta d’identità elettronica sarà rilasciata a tutti i cittadini, che dovranno adottarla entro pochi mesi. In questa occasione, una rappresentante istituzionale ha spiegato i vantaggi legati alla donazione degli organi, invitando alla scelta consapevole.

Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida e tutti i cittadini saranno chiamati a passare alla versione elettronica. Un passaggio tecnico solo in apparenza perché, al momento del rilascio della cosiddetta “Cie”, viene chiesto di esprimere il proprio consenso o diniego alla.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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