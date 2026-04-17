Donazione di organi la voce di Anna Asaro tra gli studenti dell' Empedocle | Siamo gocce che possono diventare oceano

Nell’aula magna del liceo classico Empedocle di Agrigento si è tenuto un incontro con le classi IIIA, IIIC, IIIE e IIIG, a cui ha partecipato Anna Asaro. La madre di una giovane vittima di malattia ha condiviso la sua esperienza e il suo impegno nella promozione della donazione di organi. Durante l’evento, ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di trasformare le persone in “gocce che possono diventare oceano”.

È la voce di Anna Asaro, madre di Sofia Tedesco e da anni impegnata nella sensibilizzazione sulla donazione, a segnare l’incontro che si è svolto nell’aula magna del liceo classico Empedocle di Agrigento coinvolgendo le classi IIIA, IIIC, IIIE e IIIG. Un momento intenso, costruito attorno a una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Bimbo in attesa di trapianto a Napoli, l’appello di Anna Asaro: “Gli errori medici non scoraggino la donazione”Un messaggio affidato ai social, parole di speranza, di dolore condiviso e di responsabilità civile. Gli studenti del Marconi di Dalmine premiati in Regione. Il progetto: un software che sensibilizza sulla donazione di organiScuole lombarde premiate dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in occasione del convegno dedicato alla promozione della donazione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Campagna nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule; #EVENTO. [20.04] Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: nel ricordo dei donatori del Policlinico di Milano; Donazione di organi; Trapianti record in Italia, ma crescono i no alla donazione di organi. Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi: tutte le iniziative dell'Asl To5In occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, che si celebra domenica 19 aprile 2026, l’ASL TO5 rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura d ... torinoggi.it Donazione di organi, in Toscana aumentano i consensi nelle rianimazioni, calo dei sì sulla carta d’identitàIl punto della situazione in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, in programma il 19 aprile. Azienda Usl Toscana centro: Gesto di grande valore civile e umano ... lanazione.it Non esistono domande imbarazzanti sulla donazione. E ce n'è una che riguarda la possibilità di donare i propri organi anche in età avanzata. In realtà la medicina di oggi onsente di eseguire trapianti anche grazie a donatori anziani. Esprimere la tua scelta - facebook.com facebook “Dai voce al tuo Sì. Scegli di donare” Il 19 aprile la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti. Il video di sensibilizzazione con Luca Ward operapadrepio.it/it/notizie-e-c… x.com