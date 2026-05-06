Tra innovazione e storia nuova sede Generali in Lungadige Cangrande

È stata aperta al pubblico la nuova sede di un importante gruppo assicurativo a Verona, situata in Lungadige Cangrande. L’edificio, che ha origini storiche e architettoniche significative, è stato oggetto di un intervento di rigenerazione urbana. La trasformazione ha portato alla creazione di un nuovo centro operativo nel cuore della città, mantenendo intatte le caratteristiche storiche dell’edificio. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nelle ultime ore.

È stata inaugurata la nuova sede di Generali in Lungadige Cangrande, a Verona. Un intervento di rigenerazione urbana che trasforma un edificio di grande rilievo storico e architettonico nel nuovo polo veronese del gruppo assicurativo.Progettata originariamente tra il 1968 e il 1971.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Generali inaugura la nuova sede di Verona, innovazione e sostenibilità al centroVERONA (ITALPRESS) – Generali inaugura la sede di Verona in Lungadige Cangrande, che diventa il nuovo Polo veronese del Gruppo. Generali inaugura la nuova sede di Verona: sostenibilità, innovazione e benessere al centroVerona si conferma un tassello fondamentale nelle strategie di crescita di Generali Italia. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Generali inaugura la nuova sede di Verona, innovazione e sostenibilità al centro. Sostenibilità, innovazione e benessere: Generali inaugura nuova sede a Verona(Teleborsa) - Generali inaugura la sede di Verona in Lungadige Cangrande, che diventa il nuovo Polo veronese del Gruppo. Un intervento che consolida il legame della Compagnia con il territorio e valor ... teleborsa.it Generali inaugura la nuova sede a VeronaLa sede di Lungadige Cangrande, progettata da Luigi Caccia Dominioni e riqualificata nel segno di sostenibilità, innovazione e nuovi modelli di lavoro, rafforza il legame del Gruppo con il territorio ... insurzine.com