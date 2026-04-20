Crediti fiscali falsi frode da 200 milioni di euro | chiuse 45 società cartiere in tutta Italia anche a Pescara VIDEO

In tutta Italia sono state chiuse 45 società considerate “cartiere” coinvolte in un sistema di frode fiscale. L’indagine ha rivelato un meccanismo complesso volto a creare crediti fiscali falsi per un totale di circa 200 milioni di euro. Tra le aziende coinvolte ci sono anche quelle operanti nella regione di Pescara. L’operazione ha portato alla scoperta di un circuito di società utilizzate per generare crediti inesistenti.

Un articolato sistema di frode finalizzato all’indebita generazione di crediti fiscali per importi milionari.È quello che sarebbe stato svelato, nei giorni scorsi, al termine di una complessa attività di polizia giudiziaria e economico finanziaria.A condurla le fiamme gialle del Comando.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Frode da 200 milioni per crediti falsi: Fiamme Gialle in azione anche in CampaniaTempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, si è conclusa una complessa attività di polizia giudiziaria ed economico finanziaria, condotta dalle... Frode da 200 milioni: 11 imprenditori nel mirino per crediti falsiLa Procura di Busto Arsizio ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini a 11 imprenditori, residenti tra Napoli, Caserta, Milano, Potenza... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Frode fiscale da 200 milioni, crediti falsi bloccati dalla Guardia di Finanza di Gallarate; Crediti fiscali falsi, la Finanza di Gallarate scopre una frode da 200 milioni; Frode da 200 milioni di crediti fiscali falsi: 11 indagati, recuperati 36 milioni; Varese, scoperta una frode di crediti falsi da oltre 200 milioni di euro. Varese, frode da 200 milioni di euro di crediti fiscali falsiVARESE (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, si è conclusa una complessa attività di polizia giudiziaria ed economico finanziaria, condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Varese, con il ... italpress.com Frode fiscale da 200 milioni, crediti falsi bloccati dalla Guardia di Finanza di GallarateSgominato un sistema di società cartiere: 11 imprenditori indagati, recuperati già 36 milioni per lo Stato. Comunicata agli indagati la chiusura delle indagini ... varesenews.it TRUFFA BONUS EDILIZI | Operazione della Guardia di Finanza di Catanzaro: scoperto un sistema illecito di crediti fiscali fittizi legati al “bonus ristrutturazioni” - facebook.com facebook