Nella capitale, i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia nei confronti di alcuni individui coinvolti in una faida tra clan legati ai Senese. L'operazione è stata condotta nel corso di un'indagine che ha portato all'arresto di diverse persone sospettate di attività illecite. Le forze dell'ordine hanno sequestrato armi e documenti durante le perquisizioni nelle abitazioni e nei punti di ritrovo dei soggetti coinvolti.

La misura restrittiva trae origine da un'indagine dei militari del Nucleo Investigativo di Roma, avviata nel mese di maggio 2025 sotto l'egida della DDA romana, che ha consentito di raccogliere elementi probatori in ordine all'operatività di un sodalizio criminale dedito all'importazione dall'estero e alla distribuzione all'ingrosso a diverse piazze di spaccio della Capitale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. A tale associazione criminale, una delle più pericolose della Capitale, sono state contestate le aggravanti della disponibilità di armi e del "metodo mafioso" tenuto conto del controllo del territorio esercitato sulle attività di spaccio, delle modalità violente e minatorie nel recupero dei crediti di droga e della vicinanza dei vertici a importanti referenti del clan Senese.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sventata una faida a Roma tra clan legati ai Senese

Notizie correlate

Droga Capitale, retata con 18 arresti a Roma: sventata la faida tra clanBlitz all'alba nella Capitale contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al...

Smantellata associazione criminale tra le più pericolose di Roma: 18 arresti. Erano vicini al clan SeneseSono indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano; Maxi operazione dei Carabinieri e DDA a Roma. 18 arresti a Roma all'alba; Carabinieri: a Roma eseguite 18 custodie cautelari per traffico di stupefacenti e altri reati. Sventata una faida tra clan; Droga, armi e vendette: l'ombra dei Senese dietro i 18 arresti che hanno sventato una guerra tra cosche (VIDEO).

Droga Capitale, 18 arresti a Roma: sventata una faida tra clanBlitz all'alba nella Capitale contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti ... iltempo.it

meteo dal territorio aggiungi Castelli Notizie su whatsapp Seguici su TelegramMaxi blitz dei Carabinieri e della DDA a Roma: 18 arresti per traffico di droga, estorsioni e tentati omicidi. Sventata una faida tra clan con legami al clan Senese ... castellinotizie.it

Truffa sventata a Mappano: pensionata di 85 anni smaschera i finti medici, arrestata una donna - facebook.com facebook