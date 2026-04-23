Meteo Genova e Liguria torna l’anticiclone | le previsioni per il weekend del 25 aprile

Per il fine settimana del 25 aprile, le previsioni indicano il ritorno dell’anticiclone sulla Liguria. Dopo il passaggio di un fronte freddo che ha portato nuvole e pioggia, le condizioni meteorologiche migliorano. Le temperature si stabilizzano e il cielo si presenta generalmente sereno. La situazione si mantiene stabile almeno fino a lunedì, con un clima più asciutto e soleggiato rispetto alle giornate precedenti.

Il fronte freddo che ha attraversato la Liguria, portando con sé nuvole e pioggia, è destinato a restare ormai un ricordo. Un vasto campo di alta pressione sta riconquistando il Mediterraneo centrale, garantendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche proprio in vista delle festività.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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