Le previsioni meteo per le giornate di Pasqua e Pasquetta del 2026, il 5 e il 6 aprile, sono ancora incerte. I modelli meteorologici indicano una situazione tipica della primavera, con una forte variabilità e scenari che divergono tra loro. Non si può ancora stabilire se ci sarà prevalenza di instabilità o un possibile anticiclone.

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2026 (5 e 6 aprile) restano ancora incerte. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano una situazione tipicamente primaverile, caratterizzata da una forte variabilità e da scenari ancora divergenti. Fine marzo: fase fredda in attenuazione ma ancora presente In questi ultimi giorni di marzo, l’Italia è ancora interessata da correnti fresche e instabili di origine nord-europea, che mantengono condizioni variabili e temperature localmente sotto la media stagionale. Tuttavia, i segnali più recenti indicano una graduale attenuazione di questa fase nel corso della prossima settimana. Modelli divisi: due scenari per il weekend pasquale Le principali elaborazioni meteorologiche, tra cui GFS ed ECMWF, non mostrano ancora una convergenza chiara. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2026: tra instabilità e possibile anticiclone, lo scenario resta incerto

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