violenze e torture nel carcere minorile casal del marmo indagati 10 agenti

Dieci agenti dell’istituto penale minorile di Casal del Marmo sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma. L’ipotesi di reato riguarda violenze, torture, lesioni e falsi ideologici commessi tra febbraio e novembre 2025. L’inchiesta si concentra su presunti comportamenti illeciti all’interno della struttura minorile, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche.

Dieci agenti dell’istituto penale minorile di Casal del Marmo sono indagati a vario titolo per torture, lesioni e falsi ideologici in un’inchiesta della Procura di Roma su fatti avvenuti tra febbraio e novembre 2025. Due di loro sono accusati di tortura, cinque di lesioni e tre di falso ideologico in atto pubblico; per cinque è stata chiesta la sospensione dal servizio. Lo riporta ‘La Repubblica’. Secondo le indagini nelle zone non coperte dalle telecamere gli agenti avrebbero perpetrato violenze con pugni, schiaffi, bastoni, sedie e persino estintori, colpendo almeno tredici detenuti stranieri tra i 15 e i 19 anni. Quattro dei 10 agenti indagati sono stati trasferiti ad altro incarico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

