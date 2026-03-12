Percosse e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo. Indagati 10 agenti

Dieci agenti sono stati indagati per le presunte percosse e torture inflitte ai giovani detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Le autorità hanno avviato un procedimento legale per fare luce sui fatti avvenuti all’interno della struttura. Le indagini continuano per chiarire quanto accaduto e raccogliere eventuali elementi a supporto delle accuse.

Percosse e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo di Roma nei confronti dei giovani detenuti. Indagati dieci agenti. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

