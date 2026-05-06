Torre dei Conti | riapre il traffico dopo il crollo di novembre

Dopo il crollo avvenuto a novembre, la Torre dei Conti ha riaperto al traffico. Da oggi, i veicoli possono nuovamente transitare tra via dei Fori Imperiali e via Cavour, con alcune modifiche ai percorsi. Le autorità hanno affidato nuove responsabilità tecniche per la gestione del cantiere, che continuerà a essere monitorato per garantire la sicurezza durante le operazioni di ripristino. La riapertura interessa principalmente la circolazione veicolare nella zona.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i percorsi tra via dei Fori Imperiali e via Cavour?. Quali nuove responsabilità tecniche gestiranno il cantiere dopo l'emergenza?. Dove rimarrà interdetto il passaggio pedonale per il monitoraggio robotizzato?. Perché la zona sotto la torre resta ancora sotto sequestro giudiziario?.? In Breve Nuova corsia tra via dei Fori Imperiali e via Cavour per traffico leggero.. Ditta Templum Pacis riprende interventi di consolidamento dopo il crollo del 3 novembre.. Area sotto la torre sequestrata con marciapiede inaccessibile per stazione topografica robotizzata.. L'evento del 3 novembre 2025 causò la morte dell'operatore Octav Stroici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torre dei Conti: riapre il traffico dopo il crollo di novembre Torre dei Conti, Sovrintendenza: non sarà demolita dopo il crollo del 3 novembre Notizie correlate Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma, stabilizzata dopo il crollo dello scorso Novembre – Il video(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 La Torre dei Conti resiste e guarda al futuro. La Torre dei Conti riapre domani, nel crollo morì l’operaio Octav StroiciDomani verrà riperta la Torre dei Conti dopo il crollo parziale del 3 novembre 2025. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma, dopo il crollo della Torre dei Conti: dal 6 maggio riapre largo Ricci; La Torre dei Conti riapre domani, nel crollo morì l’operaio Octav Stroici; Torre dei Conti riconsegnata a Roma Capitale: dal 6 maggio cambia l'area di cantiere; Torre dei Conti: addio alla zona rossa, dal 6 maggio via ai restauri - Radio Globo. Torre dei Conti, Roma riapre Largo Ricci: dal 6 maggio via alle recinzioni dopo il crolloLa torre medievale è stata riconsegnata dai Vigili del Fuoco a Roma Capitale dopo la messa in sicurezza, mentre resta forte il ricordo di Octav Stroici, l’operaio deceduto nel crollo ... romait.it Roma, dopo il crollo della Torre dei Conti: dal 6 maggio riapre largo RicciVia le transenne nell’area dei Fori Imperiali dopo mesi di messa in sicurezza. Avviato il cantiere di restauro, mentre proseguono le indagini sulle cause del crollo. radiocolonna.it Uno sguardo su Assisi dall'alto della Torre dell'Orologio. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #assisi - facebook.com facebook Torre dei Conti, fine dell'emergenza. Riaperte le strade e l'area di cantiere: tutte le informazioni ift.tt/NA1qUjc x.com