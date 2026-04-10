Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma stabilizzata dopo il crollo dello scorso Novembre – Il video

La Torre dei Conti a Roma è stata sottoposta a un sopralluogo dopo il crollo verificatosi lo scorso novembre. Gli interventi di stabilizzazione sono stati completati e la struttura si presenta ora in condizioni di sicurezza. È stato effettuato un controllo visivo e sono stati analizzati i lavori di consolidamento eseguiti per garantirne la stabilità futura. La visita è avvenuta in presenza di tecnici e rappresentanti delle autorità competenti.

(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 La Torre dei Conti resiste e guarda al futuro. È stato effettuato un sopralluogo mercoledì mattina a Roma del Sindaco Roberto Gualtieri, del Prefetto Lamberto Giannini e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, accompagnato dal Comandante dei Vigili del Fuoco Adriano De Acutis, alla Torre dei Conti. Il monumento di epoca medievale è crollato parzialmente lo scorso 3 novembre, causando la morte di un operaio rimasto per ore sotto le macerie, Octay Stroici. L'edificio storico è oggetto da mesi dell'opera di stabilizzazione e messa in sicurezza a cura del personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, attualmente in fase di ultimazione. 🔗 Leggi su Open.online Torre dei Conti, il video inedito del crollo ripreso dalla telecamera di un taxiLe immagini di quanto accaduto il 3 novembre scorso sono state acquisite dai carabinieri della compagnia Roma Centro coordinati dalla procura Il... Leggi anche: Sopralluogo alla Torre dei Conti, Gualtieri: "Da settembre i lavori di restauro. Il monumento è salvo" Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma, stabilizzata dopo il crollo dello scorso Novembre Temi più discussi: Sito Istituzionale | Torre dei Conti, sopralluogo del Sindaco Gualtieri con Prefetto e Capo Vigili del Fuoco; Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma, stabilizzata dopo il crollo; Sopralluogo alla Torre dei Conti, Gualtieri: Da settembre i lavori di restauro. Il monumento è salvo; SOPRALLUOGO ALLA TORRE DEI CONTI. Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma, stabilizzata dopo il crollo dello scorso Novembre(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 La Torre dei Conti resiste e guarda al futuro. È stato effettuato un sopralluogo mercoledì mattina a Roma del ... quotidiano.net Sopralluogo istituzionale alla Torre dei Conti dopo la messa in sicurezzaA Roma verifica con sindaco e autorità dopo i lavori seguiti al crollo e le recenti ordinanze sulla riapertura dell’area ... rainews.it Trani, incuria e degrado in Piazza Madre Teresa di Calcutta: stamattina sopralluogo dell’assessore Briguglio #trani #attualità #piazza #briguglio - facebook.com facebook Crollo del ponte sul #Trigno, sopralluogo del ministro #Salvini x.com