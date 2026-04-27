La Torre dei Conti riapre domani nel crollo morì l'operaio Octav Stroici

Domani viene riaperta la Torre dei Conti, chiusa dopo il crollo parziale del 3 novembre 2025. Alle 8 si terrà una cerimonia con la deposizione di una corona in memoria di Octav Stroici e delle altre persone morte sul lavoro. Alle 12 si svolgerà un intervento del sindaco in occasione della ripresa delle attività. La torre era stata chiusa in seguito all'incidente che aveva provocato un morto.

Domani verrà riperta la Torre dei Conti dopo il crollo parziale del 3 novembre 2025. Alle 8 verrà deposta una corona per Octav Stroici e i morti sul lavoro, alle 12 ci sarà il sindaco Gualtieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Torre dei Conti, il video inedito del crollo ripreso dalla telecamera di un taxiLe immagini di quanto accaduto il 3 novembre scorso sono state acquisite dai carabinieri della compagnia Roma Centro coordinati dalla procura Il... Roma: crollo Torre dei Conti, prima fase messa in sicurezza termina ai primi di aprileTra la fine di marzo e i primi giorni di aprile, si prevede che terminerà la messa in sicurezza della Torre dei Conti, situata in largo Corrado Ricci... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Roma, rivoluzione verde per le case popolari Erp. L'assessore Zevi: Risparmio economico importante. La Torre dei Conti riapre domani, nel crollo morì l’operaio Octav StroiciLa Torre dei Conti e la strada chiusa per i lavori verranno riaperte domani, martedì 28 aprile 2026. Una mattinata che vedrà alcuni momenti: alle ore 8 la deposizione della corona da parte dei sindaca ... fanpage.it MONTEROTONDO – Sicurezza sul lavoro: omaggio a Octav Stroici, morto tra le macerie della Torre dei ContiDomani, martedì 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, la Cgil Roma e Lazio e la Fillea Roma e Lazio depongono una corona per ricordare Octav Stroici, ... tiburno.tv