Mezza Maratona | strade chiuse e blocco traffico tutte le informazioni

Tra le strade di Genova si prevede una chiusura temporanea per consentire lo svolgimento della Mezza Maratona, evento che si svolgerà in collaborazione con le iniziative ‘Corri Genova’ e ‘Family Run’. Per tutta la durata della manifestazione, saranno in vigore blocchi al traffico e deviazioni, con dettagli e orari specifici comunicati dalle autorità locali. La circolazione sarà interdetta in alcune zone centrali della città durante le ore della corsa.

Si avvicina l'appuntamento con la Mezza Maratona di Genova, abbinata come sempre a ‘Corri Genova’ e ‘Family Run’. Sabato 18 e domenica 19 aprile attenzione alle strade chiuse e al blocco del traffico per lo svolgimento delle corse. Ecco tutti le variazioni alla viabilità previste. A questo link.🔗 Leggi su Genovatoday.it Maratona, strade chiuse e modifiche al traffico: tutte le info in vista del passaggio da RiccioneLa Rimini Marathon 2026, il grande evento podistico che coinvolge la Riviera, prenderà il via domenica 19 aprile alle ore 9 dalla rotonda Lucio... Mezza Maratona di Latina: le strade chiuse e i divieti per domenica 29 marzoOltre alla gara principale di 21,097 chilometri, sono previste anche la competitiva di 9,8 chilometri e la Family Walk gratuita di 2,7 chilometri.