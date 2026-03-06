Papa Leone XIV a Torrevecchia | strade chiuse e bus deviati Tutte le informazioni

Domenica 8 marzo alle 16:00, Papa Leone XIV sarà alla parrocchia di Santa Maria Presentazione a Torrevecchia, dove presiederà la messa alle 17:00. Per l’evento, le strade circostanti saranno chiuse al traffico e i mezzi pubblici subiranno deviazioni. La zona sarà interdetta al transito durante le operazioni di sicurezza e l’arrivo del Papa.

Il Santo Padre domenica celebrerà la messa nella parrocchia della periferia del tredicesimo municipio. Ecco le strade chiuse e i divieti per la visita del Sommo Pontefice Domenica 8 marzo alle ore 16:00 Papa Leone XIV sarà alla parrocchia di Santa Maria Presentazione a Torrevecchia e presiederà la messa alle ore 17:00. La visita nel quartiere del tredicesimo municipio fa parte degli appuntamenti che stanno portando il Santo Padre nelle parrocchie delle periferie di Roma. “Attendiamo il Santo Padre con gioia. Qui venne in visita san Giovanni Paolo II nel 1982, quindi sono passati più di quarant’anni. La presenza del Pontefice ci fa sentire la vicinanza sua e di tutta la Chiesa e questo territorio ne ha molto bisogno". 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Papa Leone XIV a Ostia: le strade chiuse e i bus deviati

Papa Leone XIV a Castro Pretorio: le strade chiuse e i bus deviatiDopo la visita pastorale ad Ostia il Sommo Pontefice prosegue gli appuntamenti nella sua agenda.

Una selezione di notizie su Papa Leone.

Temi più discussi: Papa Leone XIV: Lavorare per la pace, meno odio. Cercare soluzioni senza armi; Papa Leone XIV pellegrino fra l’Europa e l’Africa: tre viaggi nel segno del dialogo; Papa Leone XIV alle comunità di quattro seminari spagnoli - Pericoloso abituarsi alle cose di Dio senza vivere per Lui; 28 Marzo – Papa Leone XIV nel Principato di Monaco.

Udienza Generale 4 marzo 2026, papa Leone XIV: Chiesa realtà complessa insieme umana e divinaLa Chiesa come realtà complessa in cui sussistono le dimensioni umana e divina, è quanto ha spiegato papa Leone all'Udienza Generale. lalucedimaria.it

Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 13 marzo 2026/ CEI con Papa Leone XIV: speranza viene da DioChiesa italiana (CEI) con Papa Leone XIV contro la guerra: Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 13 marzo 2026. Appelli e intenzioni ... ilsussidiario.net

Aderendo all'invito di papa Leone XIV a pregare perché le nazioni abbandonino le armi e coltivino il dialogo, i vescovi invitano l'intero Paese a fermarsi per la pace in Medio Oriente e in tutte le nazioni ferite dalla guerra. La conferenza episcopale italiana rilan - facebook.com facebook

Papa Leone XIV invoca il disarmo: “La pace nasce dal dialogo, non dalle armi”” x.com