Torre Annunziata | Fienga abbattuto pm accusa sindaco si dimette

A Torre Annunziata si sono susseguite diverse vicende negli ultimi giorni, tra cui la demolizione di un bunker del clan Gionta e le dimissioni del sindaco. Il pubblico ministero Fragliasso ha formulato delle accuse riguardo all’abbattimento del bunker, mentre il sindaco ha deciso di fare un passo indietro. Nel frattempo, l’ex primo cittadino ha lasciato il suo incarico, e le autorità hanno commentato le tensioni tra le istituzioni e le forze dell’ordine.

Dalla demolizione del bunker del clan Gionta allo scontro istituzionale: le parole del pm Fragliasso e l’addio di Cuccurullo a Torre Annunziata.. Un giorno simbolo che si trasforma in un terremoto politico. Il 5 maggio doveva essere il giorno del riscatto per Torre Annunziata. Con l’avvio dell’abbattimento di Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan Gionta, lo Stato ha cancellato uno dei simboli più cupi della presenza camorristica sul territorio. Ma quella che doveva essere una cerimonia dal forte valore civile si è rapidamente trasformata in uno scontro istituzionale senza precedenti, culminato poche ore dopo con le dimissioni del sindaco Corrado Cuccurullo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata: Fienga abbattuto, pm accusa, sindaco si dimette Notizie correlate Torre Annunziata, si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo: «Da pm frasi gravi e ingiuste»«Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni» ma «finiscono per... Abbattuto Palazzo Fienga a Torre Annunziata: va giù “Fortapasc”, simbolo della camorra per 50 anniIniziato l'abbattimento di Palazzo Fienga, quartier generale del clan camorristico Gionta. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Torre Annunziata è stato abbattuto il bunker della camorra. Nel nome di Giancarlo Siani; Torre Annunziata, si abbatte palazzo Fienga: giù il fortino del clan Gionta; Domani la demolizione di Palazzo Fienga, per 50 anni simbolo del clan Gionta di Torre Annunziata; Palazzo Fienga abbattuto di fronte a Salvini e Piantedosi. Il magistrato: È la fabbrica della morte. Torre Annunziata, la voce dei cittadini sull'abbattimento di Palazzo Fienga: 'Soluzione troppo drastica'A poche ore dall’abbattimento di Palazzo Fienga, la comunità di Torre Annunziata si appresta a dire addio allo storico edificio, ex covo del clan Gionta. Dalla sua demolizione, pensata come simbolo di ... lostrillone.tv Abbattuto Palazzo Fienga a Torre Annunziata: va giù Fortapasc, simbolo della camorra per 50 anniIniziato l’abbattimento di Palazzo Fienga, quartier generale del clan camorristico Gionta. Al suo posto una piazza dedicata a Giancarlo Siani. fanpage.it Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha presentato le dimissioni a causa delle critiche del procuratore Nunzio Fragliasso x.com L'avvio della demolizione della fortapàsc dei Gionta a Torre Annunziata è una notizia bellissima per Giancarlo Siani, sempre nella nostra memoria, per Torre Annunziata, città ferita in decenni di occupazione criminale, e per tutto il Mezzogiorno capace di rialz - facebook.com facebook