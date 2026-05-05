Abbattuto Palazzo Fienga a Torre Annunziata | va giù Fortapasc simbolo della camorra per 50 anni

A Torre Annunziata è in corso l’abbattimento di Palazzo Fienga, storica sede del clan camorristico Gionta. La demolizione, iniziata recentemente, riguarda l’edificio che per oltre 50 anni è stato riconosciuto come simbolo della camorra, conosciuto come “Fortapasc”. Al suo posto sarà realizzata una piazza dedicata a Giancarlo Siani, giornalista ucciso nel 1985. La struttura si trovava nel quartiere di riferimento del clan.

Iniziato l'abbattimento di Palazzo Fienga, quartier generale del clan camorristico Gionta. Al suo posto una piazza dedicata a Giancarlo Siani.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Domani la demolizione di Palazzo Fienga, per 50 anni simbolo del clan Gionta di Torre AnnunziataPartono domani, 5 maggio, le operazioni di demolizione di Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan Gionta di Torre Annunziata (Napoli); al suo... Torre Annunziata: al via l’abbattimento di Palazzo Fienga, il ‘Fortapasc’ del clan GiontaPer decenni è stato la roccaforte del sanguinario clan Gionta di Torre Annunziata, il ‘Fortapasc‘ che ha dato il nome al film di Marco Risi su... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sta per essere abbattuta la storica fortezza del clan Gionta; Samantha Lacedonia morta a 21 anni: lo schianto frontale con la Fiat 500 contro una Mercedes; Ranucci, lettera di richiamo della Rai per le dichiarazioni su Nordio in Uruguay. La replica: Non ho paura; Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. Non si esclude l'omicidio. Palazzo Fienga abbattuto di fronte a Salvini e Piantedosi. Il magistrato: È la fabbrica della morteIniziati i lavori per distruggere la storica roccaforte del clan Gionta a Torre Annunziata. I due ministri: Giorno storico, ora intitolazione a Giancarlo Siani. napolitoday.it Torre Annunziata: abbattuto Palazzo Fienga, fortino del clan GiontaSono parole belle e insieme dolenti quelle pronunciate da Paolo Siani, perché tengono dentro due verità che non si possono separare: Oggi va giù un simbolo, ma non va giù la mafia, e mentre le ruspe ... videonola.tv A Torre Annunziata è iniziata una demolizione che segna la fine di un’epoca: Palazzo Fienga, per oltre cinquant’anni considerato la roccaforte del clan Gionta, viene abbattuto dopo la confisca e lo sgombero del 2015. Quel palazzo, definito un tempo centro d - facebook.com facebook Oggi inizia la demolizione di palazzo Fienga a Torre Annunziata, che fu il fortino del clan camorristico Gionta, come aveva denunciato il giornalista del Mattino Giancarlo #Siani, ucciso in un agguato nel 1985. La caduta di Fortapasc dopo 40 anni. x.com