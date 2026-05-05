Abbattuto Palazzo Fienga a Torre Annunziata | va giù Fortapasc simbolo della camorra per 50 anni

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torre Annunziata è in corso l’abbattimento di Palazzo Fienga, storica sede del clan camorristico Gionta. La demolizione, iniziata recentemente, riguarda l’edificio che per oltre 50 anni è stato riconosciuto come simbolo della camorra, conosciuto come “Fortapasc”. Al suo posto sarà realizzata una piazza dedicata a Giancarlo Siani, giornalista ucciso nel 1985. La struttura si trovava nel quartiere di riferimento del clan.

Iniziato l'abbattimento di Palazzo Fienga, quartier generale del clan camorristico Gionta. Al suo posto una piazza dedicata a Giancarlo Siani.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Domani la demolizione di Palazzo Fienga, per 50 anni simbolo del clan Gionta di Torre AnnunziataPartono domani, 5 maggio, le operazioni di demolizione di Palazzo Fienga, storica roccaforte del clan Gionta di Torre Annunziata (Napoli); al suo...

Torre Annunziata: al via l’abbattimento di Palazzo Fienga, il ‘Fortapasc’ del clan GiontaPer decenni è stato la roccaforte del sanguinario clan Gionta di Torre Annunziata, il ‘Fortapasc‘ che ha dato il nome al film di Marco Risi su...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sta per essere abbattuta la storica fortezza del clan Gionta; Samantha Lacedonia morta a 21 anni: lo schianto frontale con la Fiat 500 contro una Mercedes; Ranucci, lettera di richiamo della Rai per le dichiarazioni su Nordio in Uruguay. La replica: Non ho paura; Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. Non si esclude l'omicidio.

abbattuto palazzo fienga abbattuto palazzo fienga aPalazzo Fienga abbattuto di fronte a Salvini e Piantedosi. Il magistrato: È la fabbrica della morteIniziati i lavori per distruggere la storica roccaforte del clan Gionta a Torre Annunziata. I due ministri: Giorno storico, ora intitolazione a Giancarlo Siani. napolitoday.it

abbattuto palazzo fienga abbattuto palazzo fienga aTorre Annunziata: abbattuto Palazzo Fienga, fortino del clan GiontaSono parole belle e insieme dolenti quelle pronunciate da Paolo Siani, perché tengono dentro due verità che non si possono separare: Oggi va giù un simbolo, ma non va giù la mafia, e mentre le ruspe ... videonola.tv

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.