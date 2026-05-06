Torneo Ring dei 2 Mari seconda vittoria per le Azzurrine U17 contro la Polonia

Le ragazze under 17 dell’Italia hanno ottenuto la loro seconda vittoria nel torneo Ring dei 2 Mari, battendo ancora una volta le pari età della Polonia nel round robin a Gallipoli. La partita si è conclusa con un risultato positivo per le azzurrine, che continuano a mantenere il ritmo nella competizione. L’incontro si è svolto nel rispetto delle regole ufficiali della manifestazione e ha visto le due squadre affrontarsi sul campo in un clima di fair play.

Nella seconda giornata della sfida internazionale contro la Polonia, andata in scena il 5 maggio, le Azzurrine hanno conquistato un nuovo successo imponendosi con il punteggio di 7-5. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La manifestazione, in programma in Salento, vede protagoniste le nazionali femminili Under 17 di Italia e Polonia in una tre giorni dedicata al pugilato giovanile. L’ultima sfida tra le due selezioni è prevista oggi, 6 maggio.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Pugilato, Italia U17 batte la Polonia a Gallipoli: azzurrine avanti nel “Ring dei 2 Mari”Inizio positivo per la Nazionale femminile Under 17 di pugilato, impegnata a Gallipoli nel torneo internazionale Round Robin “Il Ring dei 2 Mari”. Boxe, al via a Gallipoli il Trofeo «Ring dei 2 Mari»: azzurrine U17 e Polonia protagoniste fino al 6 maggioLa città salentina ospita tre giorni di pugilato femminile giovanile nel torneo Round Robin organizzato dalla FPI con la Beboxe Copertino: incontri... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torneo Ring dei 2 Mari: Azzurrine U17 vincono anche la seconda sfida contro la Polonia; Parte il Trofeo Iaria: atleti sul ring fra sport, inclusione e socialità; Dragon Ball: Ep. 40 - Il torneo fra le quattro galassie Video; Santa Marinella Ring, una serata per stare insieme. E Fè scalpita sempre di più. Pugilato, Italia U17 batte la Polonia a Gallipoli: azzurrine avanti nel Ring dei 2 MariSuccesso 7-5 nella prima sfida del torneo Round Robin: tre giorni di incontri nel Salento con diretta streaming Buona partenza per l’Italia U17 Inizio positivo ... sportface.it Boxe, al via a Gallipoli il Trofeo «Ring dei 2 Mari»: azzurrine U17 e Polonia protagoniste fino al 6 maggioLa città salentina ospita tre giorni di pugilato femminile giovanile nel torneo Round Robin organizzato dalla FPI con la Beboxe Copertino: incontri in diretta s ... sportface.it PROGRAMMA FINE SETTIMANA EUGANEO BOXING NIGHT Padova Ring Venerdì 24 aprile Inizio match ore 20:30 Palestra presso Stadio Euganeo (PD) 2ª Tappa Torneo Interregionale a squadre TALENT LEAGUE BOXING La fo - facebook.com facebook