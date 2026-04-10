In Lombardia, la situazione si fa complessa con un aumento dei prezzi del carburante che coincide con la ripresa delle attività agricole, tra cui le irrigazioni, in una primavera caratterizzata da scarsità di pioggia. La combinazione di questi fattori sta creando difficoltà per gli agricoltori, mentre i costi energetici continuano a salire. La stagione si preannuncia difficile per le campagne della regione.

Milano, 10 apeilw 2026 – “La tempesta perfetta: carburante alle stelle, proprio nel momento in cui sono ripartite le lavorazioni nei campi e iniziano anche le prime irrigazioni a causa di una primavera siccitosa. E c’è chi, in corso d’opera, ha cambiato seminativi, abbandonando il mais per colture che necessitano di minore acqua e, quindi, di minor carburante agricolo per la lavorazione. Crisi iraniana e aumento dei costi. “La crisi iraniana – spiega Mattia Ferrari, cerealicoltore, presidente dei giovani di Confagricoltura Brescia – ha causato l’ aumento del costo del gasolio agricolo del 100% e dei fertilizzanti azotati del 47% in poche settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tempesta perfetta in Lombardia: siccità e pioggia di rincari. Nei campi si parte in salita

Hormuz resta chiuso. Trump si infuria, ma l’Iran continua a colpire i siti energetici del Golfo: primi stress negli aeroporti e nuovi rialzi nei distributori. Si va verso la tempesta perfetta?Roma, 4 aprile 2026 – Hormuz resta chiuso, il presidente americano Trump va su tutte le furie (“Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o...

I ricercatori spiegano la “tempesta perfetta” delle allergie alimentari nei bambiniLe allergie alimentari sono in aumento a livello globale e si manifestano sempre più spesso nei primi anni di vita.

Argomenti più discussi: La tempesta perfetta in Lombardia: siccità e pioggia di rincari. Nei campi si parte in salita; Blog | La 'tempesta perfetta' s'è abbattuta su Giorgia: consiglio un esorcista; Il nodo Meazza condizionerà le Comunali.

Quotazioni dell'oro alle stelle e export a picco, la tempesta perfetta dell'oreficeria italianaAGI - Per i distretti italiani dell'oro quella che si sta abbattendo nelle ultime settimane è una tempesta perfetta: il prezzo dei metalli preziosi in crescita a causa delle tante incertezze geopoliti ... msn.com

La “Platì del Nord” e la presenza delle mafie in Lombardia x.com

Regione Lombardia - facebook.com facebook