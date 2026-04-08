L' allarme di Legambiente | in Lombardia rischio siccità

Lombardia, a marzo, ha registrato un calo delle riserve idriche, secondo i dati di Arpa Lombardia. Le quantità di acqua nei grandi laghi, nella neve e negli invasi idroelettrici sono risultate complessivamente di 2.455 milioni di metri cubi al 28 marzo. Legambiente ha lanciato un allarme sulla possibilità di una siccità in arrivo, basandosi sulle statistiche raccolte dall’ente regionale.

Secondo i dati idrologici di Arpa Lombardia, marzo si è chiuso con un bilancio in rosso per le disponibilità idriche: tra grandi laghi, neve e invasi idroelettrici, l’ente regionale stima una disponibilità che, al 28 marzo, ammontava a 2455 milioni di metri cubi. In calo, quindi, rispetto ai dati. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Calabria a rischio siccità: riparazione urgente all’acquedottoSorical interviene sull’acquedotto Simeri-Passante: riparazione urgente per una perdita che rischia di compromettere l’approvvigionamento idrico Un... Leggi anche: Alluvioni, siccità e falsi "mettono a rischio la Food Valley" Temi più discussi: Prato al voto, ma senza programma: l’allarme di Legambiente; Allarme di Legambiente sullo sghiaiamento del lago di Barcis: La giunta batta un colpo e chiarisca; Animalìe. L’allarme della Legambiente: Vanno frenate le emissioni zootecniche; Rifiuti tessili, sequestrate 130 tonnellate: Legambiente lancia l’allarme sulle ecomafie. Sos mozziconi di sigaretta in spiaggia, Legambiente lancia l’allarme e mobilita l’Italia con Spiagge e Fondali Puliti 2026Reggio Calabria - Sulle spiagge italiane spopolano sempre più i mozziconi di sigaretta. Una presenza ormai costante e che, insieme agli altri rifiuti abbandonati, costituisce una minaccia per mare, li ... lametino.it Spiagge e Fondali Puliti, volontari in azione l’11 aprile tra Nervi, Murcarolo e PriaruggiaTorna la campagna di Legambiente con una mattinata di pulizia del litorale: ritrovo alle 9.30 a Nervi e interventi fino alle 13 tra spiagge e scogliere. Al centro l’allarme mozziconi di sigaretta, tra ... lavocedigenova.it SCU Legambiente (Roma) Ciao! Qualcun* ha svolto il SCU presso la sede centrale di Legambiente a Roma Avete delle esperienze/consigli da condividere :) - facebook.com facebook Raccolta differenziata sopra l’80%: Legambiente premia Lonato x.com