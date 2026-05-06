Torna la due giorni di Sassuolo in Fiore

Da modenatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Sassuolo l’appuntamento di Sassuolo in Fiore, che quest’anno celebra la sua diciottesima edizione. La manifestazione si terrà nel centro storico della città il 9 e 10 maggio 2026, attirando visitatori e appassionati di fiori e piante. L’evento si svolge ogni anno in primavera e coinvolge esposizioni, bancarelle e iniziative dedicate al mondo della floricoltura.

Sassuolo in Fiore raggiunge la maggiore età e torna nel centro storico di Sassuolo con la sua diciottesima edizione, in programma il 9 e 10 maggio 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e amati della primavera. La manifestazione che si svolgerà nel cuore della città, gode del.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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