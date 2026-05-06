Torna la due giorni di Sassuolo in Fiore

Torna a Sassuolo l’appuntamento di Sassuolo in Fiore, che quest’anno celebra la sua diciottesima edizione. La manifestazione si terrà nel centro storico della città il 9 e 10 maggio 2026, attirando visitatori e appassionati di fiori e piante. L’evento si svolge ogni anno in primavera e coinvolge esposizioni, bancarelle e iniziative dedicate al mondo della floricoltura.

Sassuolo in Fiore raggiunge la maggiore età e torna nel centro storico di Sassuolo con la sua diciottesima edizione, in programma il 9 e 10 maggio 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e amati della primavera. La manifestazione che si svolgerà nel cuore della città, gode del.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Torna la Fiera di Santa Susanna: due giorni tra spettacoli, tradizione e musicaDue giorni per riscoprire tradizioni, rafforzare il senso di comunità e vivere momenti di intrattenimento per tutte le età. Torna la Sagra del Pedale con 7 gare in due giorniCerreto Guidi, 9 aprile 2026 - Torna nel prossimo fine settimana dopo 20 anni la “Sagra del Ciclismo” sul circuito di Lazzeretto di Cerreto Guidi con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Due giorni tra Reti e Longobardi: in Trentino torna il Kid Pass Days; A Palermo torna la due giorni di UNDER QUEER, progetto del bando Per Chi Crea promosso da SIAE, per dare spazio alle giovani voci del nuovo cinema queer italiano; Taranto Comix torna a maggio, due giorni tra fumetti, cosplay e grandi ospiti; Primo soccorso e Bls-d, a Vitorchiano torna la due giorni di formazione gratuita. Torna la Maratona Bullismo 2026, due giorni tra testimonianze, sport e culturaLa manifestazione si svolgerà il 20 e 21 maggio a Roma, trasformerà Piazza Mastai nel cuore di Trastevere in una vera e propria 'Piazza del Rispetto' ... adnkronos.com Torna la Maratona Bullismo tra sport e cultura: due giorni a Trastevere insieme ai campioni azzurriRoma si prepara a ospitare la seconda edizione della Maratona Bullismo 2026. L’evento nazionale di portata straordinaria, dedicato alla prevenzione del disagio giovanile a Piazza Mastai a Trastevere ... msn.com Nuccia Albano torna all'assessorato alla Famiglia. Elisa Ingala ottiene la delega per la Funzione pubblica, mentre Marcello Caruso prende il posto di Daniela Faraoni, assumendo la guida dell'assessorato alla Salute - facebook.com facebook A Roma torna l'appuntamento sul futuro della cooperazione ift.tt/aJvjt7o x.com