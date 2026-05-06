Torna ' Conversando di teatro' allo Storchi ospite Lombardi dello spettacolo Casanova

Continua il ciclo "Conversando di teatro", una serie di incontri dedicati al dialogo tra artisti, studiosi e pubblico, realizzati da Emilia-Romagna Teatro Fondazione Teatro Nazionale in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore e l’Associazione Amici dei.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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