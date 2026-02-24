Oltre i confini dell’identità il viaggio mistico di Orlando allo Storchi

La scoperta del viaggio interiore di Orlando nasce dalla lettura del romanzo di Virginia Woolf, che esplora la fluidità dell'identità. La rappresentazione teatrale al Teatro Storchi porta in scena le parole tra Woolf e Sackville-West, rivelando come le lettere e il testo originale abbiano ispirato la messa in scena. La produzione coinvolge attori e registi che lavorano per rendere concreta questa riflessione sulla trasformazione personale. La messa in scena si concentra sulle emozioni che attraversano il protagonista.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Teatro StorchiLargo Garibaldi, 15 – Modena Dal romanzo di Virginia Woolfe dal carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West Scrivi sempre a mezzanotte (Donzelli Editore)drammaturgia Fabrizio Sinisitraduzione Nadia Fusiniregia Andrea De Rosacon Anna Della RosaAndrea De Rosa, direttore di TPE – Teatro Piemonte Europa, dirige Anna Della Rosa, protagonista e unica interprete in scena, in Orlando, dal 26 febbraio al 1° marzo (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16. 🔗 Leggi su Modenatoday.it David Marino, cantare per esistere: il viaggio di una voce che attraversa confini e identità, usando l’emozione come lingua universale | INTERVISTA ESCLUSIVADavid Marino, cantante di origine canadese, con radici italiane, condivide il suo percorso artistico attraverso jazz, teatro musicale e palcoscenici internazionali. “Oltrepassare”, il nuovo album strumentale di Pietro Roffi: fisarmonica, archi, pianoforte ed elettronica in un viaggio oltre i confiniOltrepassare, il nuovo album di Pietro Roffi, porta gli ascoltatori in un viaggio tra suoni diversi. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Abbraccio oltre i confini. Il Pimpa a San Bernardino Realino per raccontare i bambini di guerra; Racconti oltre i confini, la nuova edizione di Orizzonti di parole; Vastese, ritrovare la visione: oltre i confini, verso un nuovo patto territoriale; Vanni: Programma di impegni per il territorio e oltre i confini. Pensare oltre i confini. Nuovi orizzonti di scoperta nei Pomeriggi della Medicina dell’Omceo BresciaSettima edizione dell’iniziativa nata per è approfondire i temi attuali che riguardano la salute. Sette gli incontri proposti nella nuova edizione - aperti a tutta la cittadinanza ad ingresso libero. quotidianosanita.it SM – Inter-Simeone? Nessun riscontro in Italia. Va oltre i confini del mercato per due motiviIl sito sportivo commenta l'indiscrezione arrivata dalla Spagna su un pre accordo tra i nerazzurri e l'allenatore dell'AM ... msn.com Oltre i Confini della Poesia Ospite della settimana Maria Mollo con la poesia Stringimi, scritta durante la pandemia del 2020: un’invocazione semplice e potente, nata quando un abbraccio era necessario… ma vietato. Versi che parlano di fragilità, distanza e bi - facebook.com facebook