L’ultimo viaggio di Casanova al Teatro Storchi va in scena la sonata di fantasmi del libertino

Dopo Calderón (2022) e Nottuari (2024), Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale coproduce lo spettacolo di Fabio Condemi, regista fra i più interessanti della sua generazione. Casanova, al Teatro Storchi di Modena dal 7 al 10 maggio (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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