Torna a Empoli Empolissima di Primavera
Tutto pronto per il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico e dagli operatori commerciali del territorio: domenica 10 maggio torna "Empolissima di Primavera". Per l'intera giornata, dalle ore 8:00 alle 20:00, le strade del centro cittadino ospiteranno un grande mercato, offrendo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Salernitana-Empoli, 26ª giornata Campionato Primavera 2
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