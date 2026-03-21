PRIMAVERA 2 Empoli-Benevento 3-0 ai giallorossini non basta una grande prova contro la capolista
Nella partita di Primavera 2 tra Empoli e Benevento, i toscani vincono con un punteggio di 3-0. La squadra giallorossina non riesce a segnare durante l'incontro, nonostante una prova combattiva contro la capolista. La sfida si svolge in trasferta, e il risultato mantiene il Benevento ancora senza punti in classifica dopo 32 partite disputate.
Tempo di lettura: 2 minuti Nel torneo Primavera 2, resta a secco il Benevento Primavera (32) nella difficile trasferta di Empoli (56) con i toscani che si impongono 3-0. Punizione troppo severa per i giallorossini di De Angelis che disputano una gara di grande carattere tenendo testa alla capolista fino ad un quarto d’ora dalla fine. Sanniti più volte pericolosi nel primo tempo con Del Gaudio, Formicola e Kwete con i padroni di casa forse sorpresi dall’atteggiamento estremamente propositivo del Benevento. Nella ripresa, complice le tante energie spese in precedenza, i sanniti sono costretti ad arretrare il baricentro ma tengono botta con il punteggio sullo 0-0 fino al 73’ quando l’Empoli si porta in vantaggio con Egan. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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