Avellino-Bari trentaseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Avellino e Bari. La partita si svolgerà in una giornata di fine stagione, con gli irpini che cercano di mantenere vive le speranze di entrare nei playoff e i pugliesi impegnati a conquistare punti utili per evitare la retrocessione diretta. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà trasmessa su alcune piattaforme di streaming e canali televisivi dedicati.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli irpini vogliono inseguire il sogno playoff, mentre i pugliesi hanno bisogno di punti per evitare la retrocessione diretta. Avellino-Bari si giocherà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Grazie alla vittoria di Mantova e al pareggio contro il Catanzaro, gli irpini si ritrovano ad un solo punto dalla zona playoff. La squadra di Ballardini ha ormai praticamente chiuso il discorso salvezza, e dunque può permettersi di sognare qualcosa di più grande. I pugliesi non riescono proprio a trovare continuità.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Avellino-Bari, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Monza-Modena, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Leggi anche: Bari vs Palermo, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Avellino vs Bari; Avellino-Bari: i dettagli per la prevendita biglietti; Pronostici Avellino-Bari: Statistiche, Dove in TV 24.04.2026 Serie B; Crisi Bari, squadra in ritiro in vista dell’Avellino dopo la disfatta col Venezia. Avellino-Bari, nessun cambio orario: si gioca alle 21:00Nel pomeriggio, l'Avellino aveva comunicato la sospensione della vendita dei biglietti per la sfida col Bari per un possibile anticipo alle 17:15 (causa ordine ... tuttobari.com Avellino-Bari, confermato l'orario del match alle 21. Riprende la vendita dei ticketLa Questura sospende la vendita dei biglietti in attesa di decisioni per motivi di sicurezza. Tifoserie in attesa di sviluppi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Una giornata a dir poco pazza Dopo l’ipotesi di anticipare alle 17,15 la gara Avellino-Bari, su richiesta del Prefetto di Avellino, per questioni di “ordine pubblico”, nel tardo pomeriggio di martedì 21 aprile il club irpino ha confermato il fischio d’inizio alle 21, - facebook.com facebook Ufficiale: #Avellino- #Bari, nessun cambio di orario. Si gioca venerdì 24 aprile alle 21 x.com