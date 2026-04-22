Avellino-Bari trentaseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Avellino e Bari. La partita si svolgerà in una giornata di fine stagione, con gli irpini che cercano di mantenere vive le speranze di entrare nei playoff e i pugliesi impegnati a conquistare punti utili per evitare la retrocessione diretta. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà trasmessa su alcune piattaforme di streaming e canali televisivi dedicati.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli irpini vogliono inseguire il sogno playoff, mentre i pugliesi hanno bisogno di punti per evitare la retrocessione diretta. Avellino-Bari si giocherà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Grazie alla vittoria di Mantova e al pareggio contro il Catanzaro, gli irpini si ritrovano ad un solo punto dalla zona playoff. La squadra di Ballardini ha ormai praticamente chiuso il discorso salvezza, e dunque può permettersi di sognare qualcosa di più grande. I pugliesi non riescono proprio a trovare continuità.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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