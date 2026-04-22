Monza-Modena trentaseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 20252026 si gioca con la sfida tra Monza e Modena. La partita si svolge in un contesto in cui i brianzoli cercano il terzo risultato utile consecutivo per consolidare la posizione in classifica, mentre gli emiliani sono già qualificati ai playoff. La gara si svolgerà in un stadio italiano e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I brianzoli vanno a caccia del tris per confermarsi al terzo posto, mentre gli emiliani sono già sicuri dei playoff. Monza-Modena si giocherà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 19 presso l’U-Power Stadium MONZA-MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli sono reduci da due preziosissimi successi contro Bari e Sampdoria, che valgono attualmente il secondo posto a quota 72 punti, in condominio con il Frosinone. Se il campionato finisse adesso, la squadra di Bianco sarebbe promossa in A grazie ai migliori risultati negli scontri diretti con i ciociari. L’obiettivo è vincere le tre sfide che rimangono per evitare i playoff.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Monza-Modena, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Empoli-Modena, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Leggi anche: Modena vs Sampdoria, ventitreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MONZA – MODENA: INFO BIGLIETTI; Monza-Modena, venerdì trasferta in Brianza: prevendita settore ospiti; La doppietta di Rao, il tris del Monza e tutti i gol Streaming | DAZN IT; Serie B, Venezia la A si avvicina, Padova vittoria salvezza. Pronostico Monza vs Modena – 24 Aprile 2026Il prossimo appuntamento di Serie B vedrà in campo Monza e Modena il 24 Aprile 2026 alle 19:00 allo Brianteo. Una sfida che promette intensità, con due piazze ... news-sports.it Monza-Modena, i precedenti in Brianza: biancorossi in vantaggio in un match da forti emozioniDal San Gregorio al Brianteo, la sfida non è mai stata banale tra grandi nomi, destini incrociati, sogni e cadute. Spunta anche un’incredibile ... monza-news.it Dal San Gregorio al Brianteo, la sfida non è mai stata banale tra grandi nomi, destini incrociati, sogni e cadute. Spunta anche un’incredibile goleada ospite https://www.monza-news.it/news/120666885638/monza-modena-i-precedenti-in-brianza-biancorossi-a - facebook.com facebook