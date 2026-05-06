Venerdì sera alle 20:45 si gioca la partita tra Torino e Sassuolo, seconda gara della 35ª giornata di Serie A. Le due squadre, ormai fuori dalla corsa per le posizioni di vertice, cercano di chiudere la stagione con una prestazione positiva. La sfida è considerata aperta, con molti pronostici che prevedono la possibilità di segnare almeno un gol da entrambe le parti.

La 35esima giornata di Serie A si apre con il match di venerdì sera fra Torino e Sassuolo, due squadre che hanno ormai poco da chiedere al campionato e che puntano a chiudere in maniera positiva. I granata hanno appena interrotto la striscia positiva cadendo per 2-0 sul campo dell’Udinese e confermando le difficoltà difensive. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Sassuolo (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gara aperta e gol assicurati

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