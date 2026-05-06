Torino-Orsara di Puglia in bicicletta Arriveranno venerdì in tempo per le celebrazioni di San Michele

Un gruppo di ciclisti è partito da Torino il 26 aprile con l’obiettivo di raggiungere Orsara di Puglia. La loro meta finale è prevista per venerdì, in tempo per le celebrazioni dedicate a San Michele, patrono del borgo, che si svolgono l’8 maggio. La loro attraversata si inserisce nel percorso che li condurrà attraverso diverse tappe fino alla destinazione finale.

Di seguito il comunicato: Sono partiti da Torino il 26 aprile, in bicicletta, e arriveranno a Orsara di Puglia per partecipare alle celebrazioni dell’8 maggio, giorno consacrato all’apparizione di San Michele, patrono del borgo. Loro sono tre amici amanti delle due ruote, tutti residenti in Piemonte: il più esperto è Gianluigi Ariano, 66enne piemontese di Alba; gli altri due sono Nico Colaprico, 56enne originario di Orsara di Puglia, e Michele Leccese, 63enne originario di Rodi Garganico. Una volta arrivati a destinazione, avranno percorso oltre 1000 chilometri. “Io e Gianluigi questa esperienza l’abbiamo fatta già 10 anni fa”, racconta il signor Colaprico.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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