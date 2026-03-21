Martedì si svolge a Orsara di Puglia un incontro dedicato alla co-progettazione del bando “GO! – Generazione in Orbita”. L’evento coinvolge rappresentanti del Comune e altri attori locali che lavorano insieme per definire le priorità e le modalità di partecipazione al progetto. La riunione si concentra sulle modalità di collaborazione e sulle attività previste per i partecipanti.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: “GO! – Generazione in Orbita” è un’iniziativa promossa dalla sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione, pensata per dare spazio e strumenti a giovani pugliesi under 30 che vogliono trasformare un’idea in un progetto concreto utile per la comunità, il territorio e per la propria crescita personale e professionale. Per questo, il progetto “Galattica Orsara” ha organizzato un laboratorio di co-progettazione dedicando al bando “GO! – Generazione in Orbita” in programma martedì 24 marzo 2026 ad Orsara di Puglia, alle ore 17. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Orsara di Puglia: con “Galattica” per co-progettare il bando “GO! – Generazione in Orbita” Martedì

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