Primo Maggio in corteo fino a piazza Castello a Torino No al Comitato Vanchiglia per il giardino di Aska

Venerdì Primo Maggio si svolge a Torino la tradizionale manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil, con partenza da corso Cairoli, all’angolo con corso Vittorio Emanuele II, e arrivo in piazza Castello. Durante il corteo si svolge anche una protesta contro il Comitato Vanchiglia e il progetto del giardino di Aska. La manifestazione coinvolge lavoratori e rappresentanti sindacali e si conclude in piazza con un corteo che attraversa le vie centrali della città.

Partirà da corso Cairoli, angolo corso Vittorio Emanuele II, la tradizionale manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil, in occasione della Festa dei Lavoratori, prevista venerdì Primo Maggio a Torino. Si scenderà in piazza nel capoluogo piemontese “per il lavoro dignitoso”, come è stato.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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